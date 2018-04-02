Гладилин: «Локомотив» может проиграть чемпионство только сам, а «Спартаку» надо решать свои задачи"

— Как вам игра?

— Когда футболисты возвращаются из сборных, остается мало времени, чтобы привести их к одинаковому знаменателю. Поэтому у всех тренеров есть проблемы. На это жаловался Юрий Сёмин в «Локомотиве». Нужно иметь большой резерв примерно равных игроков или успеть восстановиться, чтобы ребята приезжали в хорошем состоянии. Это редко удается, поэтому не получается той игры, которую хотят видеть болельщики. Тот же «Локомотив» даже уступил. «Спартак» действовал не ярко, показал не лучший свой футбол, поэтому была равная игра и по движению, и по голевым моментам.

— Но «Спартак» сумел прибавить после перерыва. Видимо, дело не только в физических кондициях.

— Все-таки подсознательно сидело в головах, что «Тосно» — это клуб, который ведет борьбу за выживание. К тому же сборники недавно играли с командами совсем другого уровня, и психологически у них были мысли, что это немного не их уровень. А в перерыве тренерский штаб сказал, что нужно играть в полную силу. Во втором тайме хозяева прибавили, и игра получилась более зрелищная.

— Не считаете, что на спартаковских футболистов повлиял результат встречи «Амкара» и «Локомотива»?

— «Локомотив» может проиграть чемпионство только сам, а «Спартаку» надо решать свои задачи. Нужно занять как минимум второе место. Там "Зенит" борется, ЦСКА, «Краснодар» еще имеет шансы. Так что претендентов на вторую строчку много. Надо думать о своих задачах, потому что для получения шансов на чемпионство надо, чтобы «железнодорожники» проиграли два матча, а это не так просто. Главное занять свое место, а это — второе. А какими будут итоговые расклады — зависит от «Локомотива».

— Вы сказали о недонастрое, но это, наверное, не объясняет, почему в первом тайме «Спартак» допускал так много ошибок.

— Класс, особенно в обороне, у «красно-белых» не такой высокий. И когда не хватает концентрации — получаются такие ляпы.

— Имеете ввиду ошибку Кутепова, которая привела к пенальти?

— Конечно. У него эти ошибки бывают очень часто. Нужно больше над собой работать, уделить внимание тактической и технической работе, подстраховке, единоборствам. У него много проблем. Но данные хорошие. Ему надо много работать. Он еще перспективный. Чтобы стать хорошим защитником — нужно проявить характер.

— Как оцените игру Зе Луиша , который появился на поле после травмы?

— Ему не откажешь в старании. Что он может — делает на поле. К нему нет претензий. Он не такой выдающийся форвард, но у него есть хорошие физические данные, и он старается в каждом моменте, бьется до конца.

— Гол Фернандо может претендовать на звание лучшего мяча чемпионата?

— Возможно. У него все удары со штрафных прекрасные. Он владеет очень хорошим ударом и хладнокровно исполняет. Не раз уже выручал команду на последних минутах.

— Такие удары тренируются, или это заложено природой?

— Только тренируются. Помимо этого у Фернандо есть природный удар, который шлифуется. И Роналду, и Месси все это тренируют, чему уделяют очень много времени.

Леонида Федуна после матча спросили, не хочет ли «Спартак» перенести в Москву матч с «Амкаром», на что он ответил, что «такими глупостями не занимается». Согласны с его мнением?

— Согласен, потому что приезд «Амкара» в Москву — это вообще… Так сложилось, что пермяки сделали праздник для всех остальных, а по сути дела такое решение дало преимущество «Локомотиву» в борьбе за чемпионство. Если бы победили «железнодорожники» — был бы сумасшедший скандал, потому что как можно так делать? Одни летят в Хабаровск и там играют в холодную погоду, а другие что, не могут в Перми сыграть? Это неправильно. Должны быть резервные стадионы, но чтобы приехать к команде, которая борется за чемпионство — да ни в одной стране мира такого не может быть. Это нонсенс какой-то.

— Со следующего года хотят запретить играть домашние матчи на поле соперника.

— Это правильно. Если бы «Локомотив» выиграл — сразу борьбу за золото можно было бы прекращать. Но все-таки справедливость восторжествовала, и интерес к чемпионату поддерживается дальше.

— У «Спартака» на финише чемпионата график полегче, чем у «железнодорожников». Может в этом преимущество «красно-белых»?

— По таким полям трудно сказать. Газоны не идеальные. Против кого сложнее играть — непонятно. Удобнее всего тем, у кого больше игр с середнячками, которые и на вылет не попадают, и не борются за призовые места.