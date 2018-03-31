Полузащитник «МЮ» Марсьяль близок к переходу в «Ювентус»

Туринский «Ювентус» близок к приобретению полузащитника английского « Манчестер Юнайтед » и сборной Франции Антони Марсьялю . 22-летний хавбек должен присоединиться к «Старой Синьоре» летом 2018 года, сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» готово расстаться с футболистом. Теперь боссам итальянского клуба предстоит уговорить самого француза принять приглашение из Серии А.

О сумме возможного трансфера издание не сообщает.

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