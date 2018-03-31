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Юрченко: «Тосно» рассчитывал отобрать очки у «Спартака»
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Юрченко: «Тосно» рассчитывал отобрать очки у «Спартака» 

Чемпионат.com 20 минут назад
Голкипер «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал поражение в гостевом поединке 24-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2).
«У нас был свой план на игру, своя тактика. Мы её придерживались до конца, но не смогли добиться положительного результата. Гол Фернандо? Траектория была невероятная. Действовал, исходя из неё, но не сумел достать.
Для Погребняка это был особенный мяч. Мы его поздравили в раздевалке. Вообще это по моему первый пенальти, который мы пробили в чемпионате за сезон. Поэтому поздравили вдвойне. Хорошо, что забил, но жалко, что один. Можно было больше. Чем больше, тем лучше.
Рассчитывали отобрать очки сегодня, а почему нет? «Спартак» что ли удивительная и невероятно сильная команда? Нет. Все команды равны. Да, они играют на своём стадионе, индивидуально хорошо оснащены. Но играет команда, а не отдельные игроки.
Парфёнов перед игрой ничего особенного не говорил, всё было спокойно и лояльно. Просто разбор игроков», — сказал Юрченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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