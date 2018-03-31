Юрченко: «Тосно» рассчитывал отобрать очки у «Спартака»

«У нас был свой план на игру, своя тактика. Мы её придерживались до конца, но не смогли добиться положительного результата. Гол Фернандо? Траектория была невероятная. Действовал, исходя из неё, но не сумел достать.

Для Погребняка это был особенный мяч. Мы его поздравили в раздевалке. Вообще это по моему первый пенальти, который мы пробили в чемпионате за сезон. Поэтому поздравили вдвойне. Хорошо, что забил, но жалко, что один. Можно было больше. Чем больше, тем лучше.

Рассчитывали отобрать очки сегодня, а почему нет? «Спартак» что ли удивительная и невероятно сильная команда? Нет. Все команды равны. Да, они играют на своём стадионе, индивидуально хорошо оснащены. Но играет команда, а не отдельные игроки.