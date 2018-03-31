В матче 30-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ювентус
Милан
Буффон Джанлуиджи • Барцальи Андреа • Бенатиа Мехди • Кьеллини Джорджо • Лихтштайнер Штефан • Хедира Сами • Пьянич Миралем • Матуиди Блез • Асамоа Квадво • Дибала Пауло • Игуаин Гонсало
Запасные: Маркизио Клаудио • Хёведес Бенедикт • Куадрадо Хуан • Пинсольо Карло • Щесны Войцех • Коста Дуглас • Стураро Стефано • Де Шильо Маттиа • Ругани Даниэле • Бетанкур Родриго
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Бонуччи Леонардо • Романьоли Алессио • Родригес Рикардо • Кесси Франк • Билья Лукас • Бонавентура Джакомо • Сусо Хесус • Андре Силва • Чалханоглу Хакан
Запасные: Монтоливо Риккардо • Калинич Никола • Антонелли Лука • Сторари Марко • Борини Фабио • Мусаккио Матео • Сапата Кристиан • Доннарумма Антонио • Маури Хосе • Локателли Мануэль • Кутроне Патрик
31 марта. Стадион «Альянц Стэдиум» (Сидней).
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