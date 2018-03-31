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«Ювентус» — «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Ювентус» — «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 35 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 30-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ювентус
Милан
Буффон Джанлуиджи • Барцальи АндреаБенатиа Мехди • Кьеллини Джорджо • Лихтштайнер Штефан • Хедира Сами • Пьянич Миралем • Матуиди Блез • Асамоа Квадво • Дибала Пауло • Игуаин Гонсало
Запасные: Маркизио КлаудиоХёведес БенедиктКуадрадо ХуанПинсольо Карло • Щесны Войцех • Коста ДугласСтураро Стефано • Де Шильо Маттиа • Ругани Даниэле • Бетанкур Родриго
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Бонуччи ЛеонардоРоманьоли АлессиоРодригес РикардоКесси ФранкБилья Лукас • Бонавентура Джакомо • Сусо Хесус • Андре Силва • Чалханоглу Хакан
Запасные: Монтоливо РиккардоКалинич НиколаАнтонелли ЛукаСторари МаркоБорини ФабиоМусаккио МатеоСапата КристианДоннарумма АнтониоМаури ХосеЛокателли МануэльКутроне Патрик
31 марта. Стадион «Альянц Стэдиум» (Сидней).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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