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«Севилья» — «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Севилья» — «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 35 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимает «Барселону».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Севилья
Барселона
Рико Серхио • Меркадо Габриэль • Кьяер Симон • Ленгле Клеман • Эскудеро Серхио • Н'Зонзи Стивен • Банега Эвер • Навас Хесус • Васкес ФранкоКорреа ХоакинМуриэль Луис
Запасные: Сория Давид • Карришу Даниэль • Лаюн МигельПисарро Гвидо • Нолито Агудо • Бен-Йедер Виссам • Guilherme Arana
Тер Штеген Марк-Андре • Роберто Серхи • Пике Херард • Юмтити Самуэль • Альба Хорди • Паулиньо ЖозеРакитич ИванИньеста АндресДембеле УсманСуарес Луис • Коутиньо Филиппе
Запасные: Месси ЛионельВермален Томас • Алькасер Пако • Силессен ЯсперДенис СуаресГомеш АндреСемеду Нелсон
31 марта. Стадион «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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