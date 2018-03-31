В матче 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимает «Барселону».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Севилья
Барселона
Рико Серхио • Меркадо Габриэль • Кьяер Симон • Ленгле Клеман • Эскудеро Серхио • Н'Зонзи Стивен • Банега Эвер • Навас Хесус • Васкес Франко • Корреа Хоакин • Муриэль Луис
Запасные: Сория Давид • Карришу Даниэль • Лаюн Мигель • Писарро Гвидо • Нолито Агудо • Бен-Йедер Виссам • Guilherme Arana
Тер Штеген Марк-Андре • Роберто Серхи • Пике Херард • Юмтити Самуэль • Альба Хорди • Паулиньо Жозе • Ракитич Иван • Иньеста Андрес • Дембеле Усман • Суарес Луис • Коутиньо Филиппе
Запасные: Месси Лионель • Вермален Томас • Алькасер Пако • Силессен Яспер • Денис Суарес • Гомеш Андре • Семеду Нелсон
31 марта. Стадион «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья).
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