В Кировский район Волгограда съехались старые приговоренные ларьки

Жители Кировского района Волгограда уверены, что после массовой зачистки ларьков, все старые покосившиеся и обшарпанные киоски спрятались в их дворах.

— В последнее время они просто наводнили наш район: кривые, косые и страшные, — рассказывает волгоградец Александр Васильев

Волгоградцы добавляют, что ларьки, обшитые старым пластиком, ведут партизанскую политику и прячутся подальше от Второй Продольной магистрали.

— Убирают один ларек возле главной магистрали, а через день за 20-30 метров от нее появляются три, — уверен Александр Васильев. — Такое вот чудо конструкторской мысли я нашел на остановках Руднева, Патриот, 107 школа в сторону Красноармейского.