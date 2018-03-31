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В Кировский район Волгограда съехались старые приговоренные ларьки
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В Кировский район Волгограда съехались старые приговоренные ларьки 

v1.ru 31 минуту назад
Фото: v1.ru
Жители Кировского района Волгограда уверены, что после массовой зачистки ларьков, все старые покосившиеся и обшарпанные киоски спрятались в их дворах.
— В последнее время они просто наводнили наш район: кривые, косые и страшные, — рассказывает волгоградец Александр Васильев.
Волгоградцы добавляют, что ларьки, обшитые старым пластиком, ведут партизанскую политику и прячутся подальше от Второй Продольной магистрали.
— Убирают один ларек возле главной магистрали, а через день за 20-30 метров от нее появляются три, — уверен Александр Васильев. — Такое вот чудо конструкторской мысли я нашел на остановках Руднева, Патриот, 107 школа в сторону Красноармейского.
В конце ноября администрация Волгограда заявила о сносе 14 ларьков в Кировском районе Волгограда. На месте всех прежних киосков в Кировском районе собираются разместить 138 нестационарных объектов — торговых галерей, павильонов и опять же киосков. Единственное, что будет отличать их от прежних, — единый архитектурный стиль. Добросовестным предпринимателям чиновники обещают компенсационные места. V1.ru будет следить за развитием ситуации.
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