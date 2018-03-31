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Ньюджент-Хопкинс хочет сыграть на ЧМ-2018 за Канаду
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Ньюджент-Хопкинс хочет сыграть на ЧМ-2018 за Канаду 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Канады Райан Ньюджент-Хопкинс хочет поехать на чемпионат мира-2018, информирует Sportsnet. Напомним, «Эдмонтон» не попадает в розыгрыш Кубка Стэнли.
В нынешнем сезоне 24-летний хоккеист принял участие в 60 встречах, сумев записать на свой счёт 45 (22+23) результативных баллов при показателе полезности "+8" и 20 минутах штрафного времени.
Напомним, приехать на чемпионат мира планирует партнёр Ньюджента-Хопкинса — лучший бомбардир текущего регулярного чемпионата Коннор Макдэвид.
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