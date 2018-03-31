Ньюджент-Хопкинс хочет сыграть на ЧМ-2018 за Канаду

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Канады Райан Ньюджент-Хопкинс хочет поехать на чемпионат мира-2018, информирует Sportsnet. Напомним, «Эдмонтон» не попадает в розыгрыш Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне 24-летний хоккеист принял участие в 60 встречах, сумев записать на свой счёт 45 (22+23) результативных баллов при показателе полезности "+8" и 20 минутах штрафного времени.