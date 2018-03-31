Всемирная серия бокса: Россия вновь разгромила Китай

31 марта в Орле прошёл матч 9-й недели 8-го сезона Всемирной серии бокса (WSB) в группе «C». vRINGe предлагает вашему вниманию результаты состоявшихся поединков.

ГРУППА «С»

Орёл, Россия Патриот (Россия) — 5:0 — Китайские драконы

(52 кг) Расул Салиев — 2:1 — Чжан Гуо (60 кг) Шамиль Аскеров — 3:0 — Чень Яньфей

(69 кг) Шахабас Махмудов — 3:0 — Тасимаймаити Хайсхаэр

(81 кг) Ришат Бакиров — 3:0 — Дзилеи Чжан

(91+ кг) Сергей Егоров — WO (неявка) –:— ( Положение команд 1. Патриот (Россия): 12 очков (5 матчей) 2. Волки из Астаны: 9 очков (4 матча) 3. Индийские тигры: 1 очко (3 матча) 4. Китайские драконы: -2 очка (2 матча)

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.