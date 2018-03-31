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Глушаков: было сложно играть именно в первом тайме
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Глушаков: было сложно играть именно в первом тайме 

Чемпионат.com 16 минут назад
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Тосно» (2:1) в домашнем матче 24-го тура РФПЛ.
«Было сложно играть именно в первом тайме, входить в матч. Трибуны молчали, и это непривычно на спартаковском стадионе. У нас лучшие болельщики, которые всегда поддерживают, но понятно, что сейчас траур.
Наверное, это правда, что мы потеряли игровые кондиции после сборных. Все приехали без игрового тонуса, вкатывались в матч, делали много ошибок. Тем не менее реализовали моменты, и самое главное было победить, как и во всех оставшихся матчах. Понимаем, за что боремся.
В перерыве Каррера сказал нам, какие моменты надо поправить. Надо было убрать брак, которого было много», — сказал Глушаков в передаче «По горячим следам».
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