Глушаков: было сложно играть именно в первом тайме

«Было сложно играть именно в первом тайме, входить в матч. Трибуны молчали, и это непривычно на спартаковском стадионе. У нас лучшие болельщики, которые всегда поддерживают, но понятно, что сейчас траур.

Наверное, это правда, что мы потеряли игровые кондиции после сборных. Все приехали без игрового тонуса, вкатывались в матч, делали много ошибок. Тем не менее реализовали моменты, и самое главное было победить, как и во всех оставшихся матчах. Понимаем, за что боремся.

В перерыве Каррера сказал нам, какие моменты надо поправить. Надо было убрать брак, которого было много», — сказал Глушаков в передаче «По горячим следам».