Гендиректор «СКА-Хабаровск»: Имя нового тренера планируем объявить до матча с «Амкаром»

«После игры у нас состоялась беседа с Ринатом Саяровичем. Мы обсудили игру команды в последних матчах и дальнейшие турнирные перспективы. В этой оценке мы пришли к общему знаменателю: ни клуб, в лице Попечительского совета, ни тренер не удовлетворены сложившимся положением вещей — прежде всего результатном в виде набранных очков. Поэтому решение о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию, стало, в своём роде, выходом из ситуации.

Билялетдинов покинул пост главного тренера „СКА-Хабаровск“

И, хочу подчеркнуть, что это — обоюдное решение. Также хочу добавить, что перед тренерским штабом во главе с Ринатом Саяровичем изначально стояла непростая задача — попытаться сохранить команду в РФПЛ и выйти в полуфинал Кубка России. И главный тренер делал все от себя зависящее, чтобы ее решить. К сожалению, в футболе, как и в жизни сумма приложенных усилий не всегда даёт положительный результат. Не хочется делать сейчас какие-либо выводы, что называется, по горячим следам. Нужно время, чтобы понять причины неудач. В любом случае, Попечительский совет клуба искренне признателен Ринату Саяровичу за то, что он в начале этого года согласился возглавить команду и за проделанную работу. Каждый тренер, который работал в СКА, оставил в нем частичку себя, привнес команде что-то новое, полезное. И Ринат Саярович не исключение.

До ближайшей игры с „Амкаром“ клуб планирует объявить имя нового главного тренера команды», — цитирует Кандалинцева официальный сайт «СКА-Хабаровск».

Напомним, сегодня хабаровский клуб сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), после чего было объявлено об отставке Билялетдинова.