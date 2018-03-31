Ещё
Вратарь «Тосно» Юрченко назвал «Спартак» топ-клубом, на который надо равняться
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь «Тосно» Юрченко назвал «Спартак» топ-клубом, на который надо равняться 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" является футбольным топ-клубом, на который стоит равняться. Такое мнение журналистам высказал голкипер «Тосно» Давид Юрченко.
В субботу «Спартак» со счетом 2:1 обыграл «Тосно» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России.
"Мы создали моменты, когда надо было забивать и обыгрывать «Спартак». Небольшими силами шли вперед и создавали много зон сзади. С первых минут мы выходили играть вничью или побеждать. При 2:1 поверили бы в ничью или победу, но «Спартак» — топ-клуб, на который надо равняться", — считает Юрченко.
"Обидно, могли сравнять в конце матча, — продолжил футболист «Тосно». — Были два угловых подряд, но не смогли реализовать. Игра была равная, хотели сыграть хотя бы вничью. Впервые пошел в чужую штрафную, чтобы панику создать на половине соперника и, может, вытянуть на себя кого-то из игроков, создать свободные зоны, сам принял это решение".
Голкипер рассказал про пропущенные мячи. «Первый гол — этот удар был одним из тех сладких моментов для футбола. Траектория мяча была такой, что маловероятно было ее угадать, стоял рядом, но не успел. Во втором был рикошет, снова рядом и не успел», — прокомментировал пропущенные голы Юрченко.
В первом тайме матча болельщики «Спартака» отказались от поддержки своего клуба в знак памяти жертв трагедии, произошедшей на прошлой неделе в Кемерове. «Игра показала, что второй тайм был более эмоциональным. Когда снаружи, на трибуне, есть эмоции, на поле они тоже есть. Первый тайм напоминал игру на сборах», — заключил Юрченко.
ТАСС: последние новости
Посол РФ в США сообщил, что Генконсульство РФ в Сиэтле закрывается в пятницу Каррера: футболисты "Спартака" Зе Луиш и Зобнин готовы сыграть в матче с "Тосно" Исландец Гудьонсен станет почетным гостем на открытии парка футбола в Ростове-на-Дону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посольство России обратилось к болельщикам ЦСКА
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
«Спартак» победил «Тосно»
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Варламов выбыл до конца сезона
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение