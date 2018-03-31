Вратарь «Тосно» Юрченко назвал «Спартак» топ-клубом, на который надо равняться

В субботу «Спартак» со счетом 2:1 обыграл «Тосно» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России.

"Мы создали моменты, когда надо было забивать и обыгрывать «Спартак». Небольшими силами шли вперед и создавали много зон сзади. С первых минут мы выходили играть вничью или побеждать. При 2:1 поверили бы в ничью или победу, но «Спартак» — топ-клуб, на который надо равняться", — считает Юрченко.

"Обидно, могли сравнять в конце матча, — продолжил футболист «Тосно». — Были два угловых подряд, но не смогли реализовать. Игра была равная, хотели сыграть хотя бы вничью. Впервые пошел в чужую штрафную, чтобы панику создать на половине соперника и, может, вытянуть на себя кого-то из игроков, создать свободные зоны, сам принял это решение".

Голкипер рассказал про пропущенные мячи. «Первый гол — этот удар был одним из тех сладких моментов для футбола. Траектория мяча была такой, что маловероятно было ее угадать, стоял рядом, но не успел. Во втором был рикошет, снова рядом и не успел», — прокомментировал пропущенные голы Юрченко.

В первом тайме матча болельщики «Спартака» отказались от поддержки своего клуба в знак памяти жертв трагедии, произошедшей на прошлой неделе в Кемерове. «Игра показала, что второй тайм был более эмоциональным. Когда снаружи, на трибуне, есть эмоции, на поле они тоже есть. Первый тайм напоминал игру на сборах», — заключил Юрченко.