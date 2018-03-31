Ольга Просвирнова: «После чемпионата мира накрыло нереально из-за перелетов»

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова рассказала, что ей тяжело дался сезон из-за постоянных перелетов. Также она подчеркнула, что серебро на дистанции 1000 м на чемпионате мира в Монреале сыграло для нее важную психологическую роль.

— С этой медалью стало немного больше уверенности, чувствую удовлетворенность какую-то после сезона, — цитирует «Р-Спорт» Просвирнову. — После Олимпиады было тяжело из-за перелетов. Меня накрыло нереально, после того как мы прилетели из Канады в Россию.

Когда вернулись из Кореи в Россию и потом готовились к Канаде, было лучше, наверное, потому что была мотивация, мы готовились к чемпионату мира, и организм не давал себе спуска, а вот после чемпионата мира, по итогам всех этих перелетов Сеул — Россия — Канада меня вырубило на пару дней, но, слава богу, восстановилась к чемпионату России.