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Шорт-трекистка Просвирнова заявила, что приобрела огромный опыт в завершившемся сезоне
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Шорт-трекистка Просвирнова заявила, что приобрела огромный опыт в завершившемся сезоне 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова получила большой опыт в прошедшем сезоне. Об этом она заявила ТАСС.
Сезон, закрывающий олимпийский четырехлетний цикл, завершился в Санкт-Петербурге чемпионатом России. Просвирнова завоевала две золотые медали (на дистанции 500 м и в эстафете), а также серебро на 1000 м. Также россиянка выступила на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где не смогла побороться за награды. На ее счету также серебро чемпионата мира на дистанции 1000 м.
"Я довольна сезоном, он стал для меня очень большим опытом. Было нелегко собраться мыслями после чемпионата мира, продолжить тренироваться. Мотивации было очень мало, но когда я приехала сюда и увидела людей, которые за меня болеют и переживают на моем родном стадионе, то мотивация как-то сама пришла ко мне, я сделала все что смогла", — сказала 20-летняя Просвирнова.
"Я устала и, будь моя воля, закончила сезон уже после Олимпийских игр. Было очень тяжело собраться и на чемпионат мира, и на чемпионат России. Я сейчас выжата просто до последней капли, мне сейчас просто нужен отдых, чтобы настроиться на новый сезон. Подготовка к нему начнется уже в начале мая", — добавила она.
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