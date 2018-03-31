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Южнокорейские артисты и спортсмены прибыли в Пхеньян на гастроли
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Южнокорейские артисты и спортсмены прибыли в Пхеньян на гастроли 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сегодня большая делегация южнокорейских артистов и спортсменов прибыла в Северную Корею. Артисты должны провести в Пхеньяне два концерта, а спортсмены-тхэквондисты — показательные выступления.
Данная поездка и гастроли являются своего рода ответным визитом южан на приезд северокорейского ансамбля и тхэквондистов в Республику Корея во время зимней Олимпиады в Пхенчхане. Тогда северяне провели ряд концертов и показательные выступления в Сеуле и Канныне.
Сегодня примерно в половину одиннадцатого утра из сеульского международного аэропорта Кимпхо вылетел самолет, на борту которого находилась южнокорейская делегация из примерно 120 человек. В ее состав вошли 11 групп южнокорейских певцов и музыкальных коллективов, спортсмены-тхэквондисты, несколько журналистов и официальные лица. Делегацию возглавил министр культуры, туризма и спорта Республики Корея То Чжон Хван.
Уже через час они приземлились в международном аэропорту Сунан Пхеньяна. В аэропорту их уже ждали северяне, включая министра культуры КНДР Пак Чхун Нама, руководителя художественного коллектива «Самчжиён» Хён Сон Воль и другие. Представители Юга и Севера тепло поприветствовали друг друга.
"Очень приятно. Мы очень ждем ваших выступлений. Прибыли много известных артистов Юга… Буквально недавно мы с вами говорили о том, что надо побыстрее встретиться, вот мы вас очень ждали. Правда, очень надеемся на хорошее выступление", — сказала Хён Сон Воль, которая во время зимней Олимпиады посетила Южную Корею с коллективом «Самчжиён».
Южнокорейцев затем поселили в гостинице «Корё», которая находится в самом центре Пхеньяна, недалеко от железнодорожного вокзала. Согласно планам, 1 апреля южнокорейские артисты дадут концерт для жителей КНДР, а 3 апреля певцы Юга и Севера выступят совместно. Тхэквондисты Юга 1 и 2 апреля совместно с северокорейскими атлетами проведут показательные выступления.
Общее название этого всего мероприятия — «Приходит весна». Это символизирует не только наступление сезона, который уже в полном разгаре на Корейском полуострове, но и начавшееся в последние месяцы резкое потепление в отношениях между Югом и Севером.
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