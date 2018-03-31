Юрченко: «Спартак» создал все моменты, когда нам надо было отыгрываться"

— Поражение, наверное, тем обиднее, что могли сравнять счет? — Да, шансики имелись. В конце было два угловых подряд, и мы не смогли реализовать эти моменты. А так игра была равная. Хотели сыграть вничью и набрать очки. — В концовке встречи вы пошли в чужую штрафную. Часто так приходится делать? — На самом деле это было впервые. Пошел, не столько для того, чтобы сыграть в мяч, а чтобы создать помеху команде соперника, вытянуть на себя одного-двух игроков, чтобы хотя бы были свободные зоны. Это был чисто тактический момент. — Тренер попросил пойти в штрафную? — Нет. Сам принял такое решение. — В моменте с первым голом показалось, что вам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы достать мяч, а во втором эпизоде был рикошет. — Что касается первого гола, такие удары есть, это сладкие моменты для футбола. Момент вылета мяча и полет был по невероятной траектории. Мяч сначала летел выше, а потом начал опускаться. Я стоял по удару, но не успел достать мяч. А второй гол был с рикошетом. Все было рядом, но, к сожалению, проиграли. — Вы несколько раз отбили фантастические удары Адриано, но все равно пропустили от него. Что хотите ему сказать? — Ему? Ничего абсолютно. — Результат почти равный, но по игре «Спартак» создал много моментов и имел преимущество. Согласны? — Они их создали по сути, когда нам надо было отыгрываться. Поэтому у них было преимущество. А по факту, если не брать эти эпизоды, игра была равная. Мы играли, исходя из счета. Шли большими силами вперед и тем самым давали сзади больше зон, чем положено. — Когда счет стал 2:1, не мелькнула мысль, что сейчас повторится сюжет матча первого круга? — Мы выходили как минимум сыграть вничью, а лучше выиграть. Но «Спартак» — это топ-команда, на которую надо равняться, и ее обыгрывать или играть вничью — это еще слаще. Конечно, мы хотели добиться положительного результата, но, к сожалению, не смогли. — В первом тайме была очень камерная обстановка. Как вам игралось? С одной стороны трибуны заполнены, а с другой стороны полная тишина. Для вас была разница в первом тайме и во втором с точки зрения атмосферы? — Сама игра показала, что второй тайм был более живой благодаря болельщикам. Когда есть какие-то эмоции снаружи, на поле они тоже проявляются, поэтому первый тайм был похож на игры сборов, а второй — был эмоционально интереснее для всех.