Денис Глушаков: Погребняку желаю забивать всем оставшимся соперникам 

Массимо Каррера: Из хорошего могу обратить внимание только на результат
«Что ему (Павлу Погребняку) ответить? Молодец, забил гол. Он нападающий, должен забивать. Но счет 2:1, мы взяли три очка, а это самое важное. Ему же желаю забивать всем соперникам, с кем «Тосно» еще осталось играть», — приводит РИА «Новости» слова Глушакова.
В субботу в матче 24-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» на своем поле обыграл «Тосно» (2:1). Единственный гол у «Тосно» забил с пенальти Погребняк.
После 24 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков. Москвичи отстают на два очка от столичного «Локомотива» (49), который имеет игру в запасе.