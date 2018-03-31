Денис Глушаков: Погребняку желаю забивать всем оставшимся соперникам

Массимо Каррера: Из хорошего могу обратить внимание только на результат

В субботу в матче 24-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» на своем поле обыграл «Тосно» (2:1). Единственный гол у «Тосно» забил с пенальти Погребняк.

После 24 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков. Москвичи отстают на два очка от столичного «Локомотива» (49), который имеет игру в запасе.