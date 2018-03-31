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Денис Глушаков: Погребняку желаю забивать всем оставшимся соперникам
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Денис Глушаков: Погребняку желаю забивать всем оставшимся соперникам 

Советский спорт 1 час назад
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«Что ему (Павлу Погребняку) ответить? Молодец, забил гол. Он нападающий, должен забивать. Но счет 2:1, мы взяли три очка, а это самое важное. Ему же желаю забивать всем соперникам, с кем «Тосно» еще осталось играть», — приводит РИА «Новости» слова Глушакова.
В субботу в матче 24-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» на своем поле обыграл «Тосно» (2:1). Единственный гол у «Тосно» забил с пенальти Погребняк.
После 24 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков. Москвичи отстают на два очка от столичного «Локомотива» (49), который имеет игру в запасе.
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