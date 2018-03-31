Евдокимов может возглавить «СКА-Хабаровск» 

По информации «СЭ», СКА-Хабаровск на следующей неделе может возглавить Роберт Евдокимов. Именно этот специалист является главным кандидатом для хабаровского клуба. Сегодня Ринат Билялетдинов ушел с поста главного тренера армейцев. Специалист возглавил «СКА-Хабаровск» этой зимой, сменив Алексея Поддубского. Под его руководством хабаровчане провели четыре матча в чемпионате России и один — в Кубке России, набрали одно очко и не забили ни одного мяча.
Роберт Евдокимов ранее возглавлял альметьевский «Алнас», ижевский «СОЮЗ-Газпром», челнинский "КАМАЗ", а в сезоне-2012/13 принял «Оренбург» с которым поднялся из ПФЛ в премьер-лигу. В сезоне-2016/17 «Оренбург» не смог удержаться в элите, после чего Евдокимов ушел в отставку. Летом он принял «Тобол», с которым финишировал пятым в чемпионате Казахстана-2017. В декабре он не смог договориться об условиях нового контракта и покинул команду. (Сергей ЕГОРОВ)