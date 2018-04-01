Матс Хуммельс: Во втором тайме старались не терять мяч, чтобы не тратить силы на его возвращение

«Во втором тайме мы поставили перед собой задачу не терять мяч с тем, чтобы не тратить силы на его возвращение. До матча с „Севильей“ осталось всего три дня.

У нас невероятно хорошая команда, сильный командный дух и хороший настрой. Но мы не идеальны и знаем, над чем еще нужно работать», — цитирует Хуммельса официальный сайт «Баварии».

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«Бавария» набрала 69 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Германии. У «Боруссии» 48 очков и третье место.

В следующем туре «Боруссия» примет «Штутгарт», а «Бавария» на выезде сыграет с «Аугсбургом».