Итоги конкурса «Я наследник Победы» подвели в Истринском районе

Тур по городам Европы, участие в марше «Бессмертный полк» в Берлине и всеобщее признание ‐ все это получили победители конкурса «Я наследник Победы». На финале состязания побывал корреспондент «360».

Перед участниками конкурса «Я наследник Победы» стояла задача снять видеоролик о великой отечественной войне. Подмосковным школьникам предложили попробовать себя в роли режиссера, оператора, сценариста. Участвовал в конкурсе и одиннадцатиклассник Женя Смирнов.

Мне рассказали мои учителя о конкурсе. Именно за счет той деятельности, которая проходит у нас в школе и в городе, я понял, что должен поучаствовать в создании такого ролика и представить его на этом конкурсе

Такое состязание проводилось впервые. Всего в конкурсе приняли участие свыше двух тысяч ребят. Ничего удивительного, на кону — поездка в Берлин и возможность пройти по его улице в составе «Бессмертного полка». Следовательно, отбирали претендентов на победу тщательно.

Мы смотрим не только качество работ, но и содержательность самих людей. Насколько они проникли, насколько хорошо они знают историю своей семьи. Насколько они любят свою родину и достойны представлять Россию, Московскую область в таком историческом туре

— Дмитрий Шалыгин, член Общественной палаты Московской области, куратор патриотического проекта «Передвижники».