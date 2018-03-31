Итоги конкурса «Я наследник Победы» подвели в Истринском районе 

Тур по городам Европы, участие в марше «Бессмертный полк» в Берлине и всеобщее признание ‐ все это получили победители конкурса «Я наследник Победы». На финале состязания побывал корреспондент «360».
Перед участниками конкурса «Я наследник Победы» стояла задача снять видеоролик о великой отечественной войне. Подмосковным школьникам предложили попробовать себя в роли режиссера, оператора, сценариста. Участвовал в конкурсе и одиннадцатиклассник Женя Смирнов.
Мне рассказали мои учителя о конкурсе. Именно за счет той деятельности, которая проходит у нас в школе и в городе, я понял, что должен поучаствовать в создании такого ролика и представить его на этом конкурсе
— Евгений Смирнов, участник конкурса «Я наследник Победы».
Такое состязание проводилось впервые. Всего в конкурсе приняли участие свыше двух тысяч ребят. Ничего удивительного, на кону — поездка в Берлин и возможность пройти по его улице в составе «Бессмертного полка». Следовательно, отбирали претендентов на победу тщательно.
Мы смотрим не только качество работ, но и содержательность самих людей. Насколько они проникли, насколько хорошо они знают историю своей семьи. Насколько они любят свою родину и достойны представлять Россию, Московскую область в таком историческом туре
— Дмитрий Шалыгин, член Общественной палаты Московской области, куратор патриотического проекта «Передвижники».
Лучшего из лучших выбирали представители управления социальных коммуникаций Московской области, члены Общественной палаты. Попытать удачу в конкурсе могли лишь отличники и активисты. Смотрели не только на талант, но и на лидерские качества. Из двух тысяч участников лишь десять получили место под солнцем. Среди тех, кто 9 мая пройдет с «Бессмертным полком в Берлине оказался и Женя Смирнов. В Германии он понесет портрет своего прадеда, который воевал в морском флоте.