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Червиченко: «Локо» сейчас на мандраже, у «Спартака» бессовестно лёгкий график
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Червиченко: «Локо» сейчас на мандраже, у «Спартака» бессовестно лёгкий график 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в домашнем матче 24-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:1).
«Как мне «Спартак»? Да никак. Никакого впечатления не произвёл с точки зрения футбола. Если с точки зрения соревнования по договору с судьёй, то красно-белые бросились в погоню за «Локомотивом».
Гонка в чемпионате? «Локомотив» сейчас на мандраже, у «Спартака» бессовестно лёгкий график. Это неудивительно с учётом руководства, команда в концовке в чемпионате не будет играть с командами выше шестого места. Я такого не помню. Но шансы есть у «Спартака».
Всё опять же будет зависеть от того, как будут судить. Сейчас у нас в чемпионате так: если из одного кармана не достаёшь жёлтенькое, в другом появляется зелёненькое. А игра не впечатлила, вымучила победу. Человек, который должен был быть удалён, забивает. С Фернандо это уже не в первый раз происходит, кстати. Ну вот мы мучаемся, а потом в Европе получаем по семь и восемь штук.
Наш футбол катится под откос. Даже непонятно, где дно. Думается, что на чемпионате мира будет апогей. Будем надеяться, что всё будет хорошо. Надо идти молиться. Кому в церковь, кому в мечеть», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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