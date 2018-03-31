Червиченко: «Локо» сейчас на мандраже, у «Спартака» бессовестно лёгкий график

«Как мне «Спартак»? Да никак. Никакого впечатления не произвёл с точки зрения футбола. Если с точки зрения соревнования по договору с судьёй, то красно-белые бросились в погоню за «Локомотивом».

Гонка в чемпионате? «Локомотив» сейчас на мандраже, у «Спартака» бессовестно лёгкий график. Это неудивительно с учётом руководства, команда в концовке в чемпионате не будет играть с командами выше шестого места. Я такого не помню. Но шансы есть у «Спартака».

Всё опять же будет зависеть от того, как будут судить. Сейчас у нас в чемпионате так: если из одного кармана не достаёшь жёлтенькое, в другом появляется зелёненькое. А игра не впечатлила, вымучила победу. Человек, который должен был быть удалён, забивает. С Фернандо это уже не в первый раз происходит, кстати. Ну вот мы мучаемся, а потом в Европе получаем по семь и восемь штук.