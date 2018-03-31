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В купальниках и на сноуборде: жительницы Самары закрыли зимний сезон катаний
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В купальниках и на сноуборде: жительницы Самары закрыли зимний сезон катаний 

63.ru 40 минут назад
Фото: 63.ru
Самарские сноубордистки закрыли зимний сезон катаний. Девушки устроили последний в этом году массовый спуск в Загородном парке. Изюминкой мероприятия стал тот факт, что спортсменки надели на себя только экипировку и купальник.
Публикация от LIliya (@liliya_nr) 31 Мар 2018 в 5:59 PDT  — То, что было сегодня — просто огонь. Я уже не первую зиму планировала встать на борд, но и подумать не могла, что все пройдет в таком виде. Эмоции зашкаливают. Это круто, — рассказала одна из участниц спуска.
Публикация от Вера Полукеева (@polukeevavera) 31 Мар 2018 в 10:35 PDT  Таким образом девушки решили поддержать заезд без купальников в Сочи. В субботу, 31 марта, на курорте Роза Хутор порядка 1,8 тысячи человек совершили массовый спуск с горы в купальниках и пляжных шортах.
Публикация от Mariya (@sibiryachka. m) 31 Мар 2018 в 4:56 PDT  Теперь организаторы карнавала претендуют на установление нового рекорда Гиннесса.
Публикация от @hakuna_matata_ia 31 Мар 2018 в 9:38 PDT  А кое-кто из гостей даже успел загореть под сочинским солнцем.
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