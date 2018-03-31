«Амкар» возродил золотую гонку

Первый тайм в тишине

«Матч «Амкара» и «Локомотива» никогда бы не стал интересным без переноса игры — это бесполезно отрицать. Только шум вокруг поля в Перми сделал эту встречу обсуждаемой. Потом еще добавился вопрос финансовой ситуации и поведения «Амкара». Футбол в обсуждениях отсутствовал.

Собралось в итоге почти 9 тысяч зрителей. И фанаты «Локомотива» развлекались, затягивая: «Мы приехали, чтобы победить». Но уже во втором тайме, потому что первые 45 минут игр тура болельщики всех клубов РФПЛ проводят в тишине из-за трагедии в Кемерове.

Первый тайм в тишине выглядел довольно уныло. В основном из-за быстрого гола «Локомотива» с пенальти. Ари наверняка мог не падать после контакта с Сиваковым, но основания фиксировать фол у судьи были. Забив, «гости» успокоились и в основном перекатывали мяч на чужой половине поля. «Амкар» выглядел реально лучше и активнее — не хватало только нормального завершения.

Среди редких плюсов футбола в тишине: можно слышать все, что кричат тренеры и футболисты. «Амкар» между собой общался постоянно, командуя какие-то подсказы. Зато в «Локомотиве» играли практически молча. Даже Сёмин поднялся с места всего несколько раз. Главному тренеру «Локомотива» из-за гостевого статуса пришлось поменять место на скамейке, и он не выглядел особо довольным этому», — пишет корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков

Супербомбардир из Нигерии

«До перерыва «Локо» играл лучше и атаковал опаснее, однако и «Амкар» по мере сил и возможностей старался отвечать. Перед свистком об окончании тайма убойный момент упустил Оланаре. Находясь прямо перед воротами, он умудрился не попасть по мячу после флангового прострела. Любое касание — и быть бы голу. Нигериец же изобразил что-то непонятное, и все дружно схватились за голову.

А во втором тайме произошло какое-то чудо. И с «Амкаром», и лично с его африканским форвардом. Да и с «Локомотивом», который вдруг перестал играть и сразу отдал инициативу. Это тут же привело к нескольким пропущенным атакам, а потом и к пропущенным мячам.

Сначала Фернандеш подтолкнул в спину врывающегося в штрафную Рязанцева, Лапочкин назначил еще один 11-метровый — и Оланаре его уверенно реализовал.

11 минут спустя нигериец вдруг забил еще раз, красиво замкнув прострел Занева. Причем ситуация была куда сложнее, чем в первом тайме. Бывает же такое: в одно мгновение он превратился из изгоя в герои. Жаль только, что совсем скоро Евсеев Оланаре с поля убрал.

Упустив игру из-под контроля, вернуть ее обратно «Локо» уже не смог. Не хватило ни движения, ни эмоций. Возможно, вся эта история с переносом в результате вышла клубу боком: и судьба наказала, и игроки забили голову ненужными мыслями вместо футбола. До конца матча они так и не смогли придумать ничего интересного, кроме банального навала.

"Амкар" уходил с поля победителем. Не хватало на стадионе только его гимна, который звучал перед стартовым свистком. Могли бы включить его в Черкизове и еще раз. В честь победы и честного футбола», — резюмирует автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров

А вот и фото из нашей раздевалки после матча! Браво, парни! #АмкарПермь #ГордостьУрала #АмкарЛокомотив Публикация от ФК «Амкар» (@fc_amkar) 31 Мар 2018 в 6:26 PDT Две причины, по которым «Локо» утратит лидерство

«Новоиспеченный главный тренер Евсеев дал о себе знать в широком игровом формате. Сколько смотрел «Амкар», не видел раньше, чтобы эти записные футбольные пролетарии столь истово доигрывали, что называется, эпизоды в атаке! Пяток наработанных проникающих атак — с фланговым переводом и непременным замыканием в расстрельной позиции — это что-то для Перми новенькое. А как «Амкар» заканчивал игру? Занев крутанул Кверквелию у углового флажка — когда любой другой сознательный игрок премьер-лиги ограничился бы в контексте удержания счета удержанием соответственно и мяча, с последующим аутом. Словом, от третьего пропущенного мяча лидера чемпионата спас только спешный свисток Лапочкина, оборвавший голевую атаку.

"Амкар" «Амкаром», Евсеев Евсеевым (последим-ка за его работой поплотнее — это интересно!), но Семину, боюсь, непросто будет быстро заштопать дырочку в командном кармане, сквозь которую выпали эти три очка. Видятся сразу две причины, предвещающие, что оставшийся очковый запас может сойти на нет в ближайших же турах. С одной стороны, сокращение отрыва наверняка заставит команду подрагивать. А с другой — в трех следующих матчах против «Локо» выйдут соперники, ведомые опять-таки небанальными тренерами — Карпиным, Хохловым и Галактионовым. И кто знает, чего от «Ростова», «Динамо» и «Ахмата» ждать», — делает прогноз обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев

«Локомотив» никогда не выглядел так глупо

«Это не первый случай в русском футболе, но особенный, ведь в самом разгаре борьба за чемпионство. «Локомотив» привез, приютил, накормил «Амкар», а еще, по информации Нобеля Арустамяна, отдал доходы с билетов. Цена вопроса — около 20 миллионов рублей. Все для того, чтобы избежать перелета на восток страны, где у Перми — один из резервных стадионов.

Проиграв «Амкару» во второй раз за сезон «Локомотив» оказался в дурацком положении. Он выступил спонсором клуба, неспособного подготовить искусственное поле. Да еще и проиграл ему. Худшего пиара для Ильи Геркуса , который очень заботится об имидже, не придумаешь.

Понятно, что руководитель делал все в интересах клуба, но план не сработал, поскольку команда не поддержала. Он понимал риск, хотя его вполне можно было избежать. Не вступать в переговоры и отстраниться: «Амкар» — хозяева, их задача организовать проведение матча, пусть организовывают. В случае поражения общественное мнение было бы на стороне «Локомотива», пострадавшего от некомпетентности «Амкара». Но договорившись о переносе места проведения матча, «Локомотив» выступил спонсором некомпетентности, а не пострадавшим от нее», — пишет корреспондент Sportbox.ru Егор Кузнец.

Победил футбол и здравый смысл

«А вот саму команду из Перми и Евсеева можно поблагодарить, что сыграли по-мужски. «Амкар» легкой добычей для фаворита не стал. Пермяки деньги взяли — выручку от матча получат, как и полагается формальным хозяевам. Но вместо странного поражения, которое бы в кругах болельщиков назвали «договорным», обыграли «Локомотив». Непростая концовка ждет команду Семина — впереди «Ростов» без Денисова, впереди матчи против ряда конкурентов.

Сегодня победил футбол и здравый смысл, а Геркусу с «Локомотивом» за попытку получить преимущество, использовав лазейку в законе, влепили по носу. Все справедливо, а на что «железнодорожники» должны обратить внимание — даже возможное чемпионство не делает их интересными для собственных болельщиков, да и вообще для москвичей. Полупустой стадион «Локомотива» стал любимой домашней ареной «Амкара», заработали шесть очков в двух матчах с одним серьезным соперником на выезде.