«МЮ» готов платить Роналду 30 миллионов в год 

Английский «Манчестер Юнайтед» продолжает попытки вернуть португальского полузащитника Криштиану Роналду. «Красные дьяволы» планируют воспользоваться конфликтом, который возник между хавбеком и президентом мадридского «Реала» для того, чтобы убедить игрока переехать в Англию, сообщает Diario Gol.
По информации источника, манкунианцы предложили 32-летнему игроку подписать долгосрочный контракт с зарплатой в размере 30 миллионов евро в год.
Напомним, в мадридском «Реале» Роналду зарабатывает 32 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что Роналду попросил руководство «Реала» выставить его на трансфер после окончания текущего сезона.
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