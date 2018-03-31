«МЮ» готов платить Роналду 30 миллионов в год

По информации источника, манкунианцы предложили 32-летнему игроку подписать долгосрочный контракт с зарплатой в размере 30 миллионов евро в год.

Напомним, в мадридском «Реале» Роналду зарабатывает 32 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил руководство «Реала» выставить его на трансфер после окончания текущего сезона.