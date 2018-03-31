Евдокимов может возглавить «СКА-Хабаровск»

Главным кандидатом на пост нового наставника «СКА-Хабаровск» является Роберт Евдокимов , сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, специалист на следующей неделе может занять пост главного тренера, который 31 марта покинул Ринат Билялетдинов

Ранее Евдокимов возглавлял альметьевский «Алнас», ижевский «СОЮЗ-Газпром», челнинский «КАМАЗ» , а в сезоне-2012/13 принял «Оренбург» с которым поднялся из ПФЛ в премьер-лигу.

В сезоне-2016/17 «Оренбург» не смог удержаться в элите, после чего Евдокимов ушел в отставку.

Летом он принял «Тобол», с которым финишировал пятым в чемпионате Казахстана-2017. В декабре он не смог договориться об условиях нового контракта и покинул команду.

«СКА-Хабаровск» набрал 13 очков в 24 матчах чемпионата России и занимает последнее место в турнирной таблице.