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Евдокимов может возглавить «СКА-Хабаровск»
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Евдокимов может возглавить «СКА-Хабаровск» 

LiveSport.Ru 28 минут назад
Главным кандидатом на пост нового наставника «СКА-Хабаровск» является Роберт Евдокимов, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, специалист на следующей неделе может занять пост главного тренера, который 31 марта покинул Ринат Билялетдинов.
Ранее Евдокимов возглавлял альметьевский «Алнас», ижевский «СОЮЗ-Газпром», челнинский «КАМАЗ», а в сезоне-2012/13 принял «Оренбург» с которым поднялся из ПФЛ в премьер-лигу.
В сезоне-2016/17 «Оренбург» не смог удержаться в элите, после чего Евдокимов ушел в отставку.
Летом он принял «Тобол», с которым финишировал пятым в чемпионате Казахстана-2017. В декабре он не смог договориться об условиях нового контракта и покинул команду.
«СКА-Хабаровск» набрал 13 очков в 24 матчах чемпионата России и занимает последнее место в турнирной таблице.
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