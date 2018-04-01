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Роберт Евдокимов: «СКА-Хабаровск?» Перезвоните на следующий день"
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Роберт Евдокимов: «СКА-Хабаровск?» Перезвоните на следующий день" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер «Оренбурга» и «Тобола» Роберт Евдокимов отказался комментировать его возможное назначение на пост главного тренера «СКА-Хабаровск».
— Появилась информация, что вы можете возглавить «СКА-Хабаровск».
— У меня нет пока комментариев никаких вообще. Перезвоните там на следующий день. (Ярослав СУСОВ)
Вчера Ринат Билялетдинов ушел с поста главного тренера армейцев. Специалист возглавил «СКА-Хабаровск» этой зимой, сменив Алексея Поддубского. Под его руководством хабаровчане провели четыре матча в чемпионате России и один — в Кубке России, набрали одно очко и не забили ни одного мяча.
Роберт Евдокимов ранее возглавлял альметьевский «Алнас», ижевский «СОЮЗ-Газпром», челнинский "КАМАЗ", а в сезоне-2012/13 принял «Оренбург» с которым поднялся из ПФЛ в премьер-лигу. В сезоне-2016/17 «Оренбург» не смог удержаться в элите, после чего Евдокимов ушел в отставку. Летом он принял «Тобол», с которым финишировал пятым в чемпионате Казахстана-2017. В декабре он не смог договориться об условиях нового контракта и покинул команду.
"СКА-Хабаровск" набрал 13 очков в 24 матчах чемпионата России и занимает последнее место в турнирной таблице.
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