Чемпионское спасение: «Барселона» на последних минутах спасла ничью в матче с «Севильей»

В центральном матче 30-го тура испанской Ла Лиге встретились четверьфиналисты Лиги чемпионов «Севилья» и «Барселона». Громкая вывеска контрастировала с отсутствием особой турнирной мотивации у обеих команд — каталонцы лидировали с 11-очковым отрывом от ближайшего преследователя, а андалузцы лишились реальных шансов зацепиться за лидирующую четвёрку в чемпионате. Тем не менее матч получился очень интересным — «Севилья» выложилась на полную, и была в нескольких минутах от победы, выигрывая к концу матча в два гола, но каталонский суперклуб сумел спасти казалось бы проигранный матч.

Протокол игры

Севилья

Барселона

31 марта. Стадион «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья).

Несмотря на предстоящие важнейшие поединки в еврокубках, команды не стали слишком беречь своих лидеров, выставив на игру свои практически основные составы. Хотя «Барселона» имела ощутимые кадровые проблемы — из-за травм не могли играть Бускетс и Месси, но если первый продолжает находиться в лазарете, то Месси попал в заявку и остался на скамейке запасных. У севильцев же по причине дисквалификации не мог играть Сарабия, но его на правом фланге полузащиты сумел заменить оправившийся после травмы за время двухнедельной паузы в чемпионате Навас.

Матч начался с преимуществом «Барселоны», которая уже в самом дебюте матча создала у ворот соперника опасный момент, но Рико справился с ударом Суареса в ближний угол. Несколькими минутами позже вратарь «Севильи» уже ничем не мог помочь своей команде, когда уругваец замыкал ударом в касание прострельную передачу с левого фланга, но мяч прошёл рядом с нижним углом ворот.

Выдержав стартовый натиск каталонцев, андалузская команда включила свои максимальные обороты, начав активно прессинговать оппонентов даже в чужой штрафной площади. Это позволяло подопечным Монтеллы завладеть территориальным преимуществом — даже «Барселона» под таким плотным прессингом допускала ошибки в комбинационной игре. И вскоре уже «Севилья» начала создавать опасность в чужих владениях. Первую возможность запорол Корреа, замешкавшийся с ударом в штрафной площадке. Затем опасными ударами головой отметились Муриэль и тот же Корреа — в обоих случаях мяч прошёл рядом со штангой.

Во второй половине тайма игра на «Рамон Санчес Писхуан» немного успокоилась, и опасные моменты у обеих ворот поредели. Но при этом не было ощущения, что команды уйдут на перерыв без забитых голов — попытки обостряющих передач всё равно можно было видеть с пристойной регулярностью, и в конце концов удача улыбнулась команде Винченцо Монтеллы — Эскудеро на левом краю штрафной коротко отпасовал на Корреа, который прострелил вдоль линии вратарской площади, а оставленный почему-то без присмотра Васкес сумел в касание переправить мяч в ворота левой ногой.

Уступая в счёте «Барселона», разумеется, прибавила в концовке первой половины матча, и перед свистком на перерыв всё-таки был создан голевой момент, который организовали подключившиеся в атаку центральные защитники гостей — Юмтити с левого края выполнил подачу на дальнюю штангу, которую должен был замыкать Пике, но Херард не придумал какой частью тела лучше пробить по воротам, поэтому и не отправил мяч в сетку ворот с метра.

Казалось, что со старта второго тайма «Барселона» выйдет с твёрдым намерением поскорее сравнять счёт в матче, но каталонцы достаточно вяло возобновили матч, а вот «Севилья» играла с азартом и огоньком. В первой же атаке Муриэль должен был замыкать хорошую диагональную подачу вышедшего на замену Лаюна, но Пике сумел смутить нападающего. Но уже в следующей атаке Муриэль исправился, сыграв на добивании после удара Эскудеро и сэйва тер Штегена.

"Барселона" и после второго пропущенного гола не смогла прибавить. Чувствовалось, что каталонцам крайне не хватает Месси. А пока аргентинец разогревался за кромкой поля, «Севилья» должна была забивать и третий гол, но Пике сумел отбить мяч с линии ворот после того, как Навас уже отыграл тер Штегена, а Васкес на добивании не попал в полупустые ворота.

С выходом Месси на поле «Барселона» тут же создала пару опасных моментов — сперва Кьяер едва не срезал мяч в свои ворота после прострела вдоль ворот с правого фланга, а затем Суарес, замыкая передачу Альбы, с острого угла попал в ближнюю штангу. Но нельзя было сказать, что гости начали доминировать в матче — «Севилья» при первой возможности проводила опасные контратаки, каждая из которых могла закончится третьим голом в ворота тер Штегена.

Забить удалось «Барселоне» только под занавес поединка — после подачи углового вышедший на замену Алькасер сбросил мяч на дальнюю штангу, которую замкнул Суарес. Казалось, что это будет всего лишь гол престижа, но уже через минуту Месси ударом из-за пределов штрафной площади попал точно в нижний угол ворот — 2:2.