Россиянин Комличенко отметился голевой передачей в матче чемпионата Чехии

Российский нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко стал автором результативной передачи в матче очередного тура чемпионата Чехии.

«Млада Болеслав» в гостях играла против лидера первенства «Виктории Пльзень». В первом тайме гости открыли счёт, именно в этой атаке принял участие Комличенко.

После перерыва российский нападающий получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. Однако «Млада Болеслав» сумела развить успех и вышла вперед 2:0.

Хозяевам удалось отыграть один мяч на 89-й минуте, но гости смогли удержать сенсационную победу со счетом 2:1.