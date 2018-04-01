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Россиянин Комличенко отметился голевой передачей в матче чемпионата Чехии
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Россиянин Комличенко отметился голевой передачей в матче чемпионата Чехии 

Чемпионат.com 37 минут назад
Российский нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко стал автором результативной передачи в матче очередного тура чемпионата Чехии.
«Млада Болеслав» в гостях играла против лидера первенства «Виктории Пльзень». В первом тайме гости открыли счёт, именно в этой атаке принял участие Комличенко.
После перерыва российский нападающий получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. Однако «Млада Болеслав» сумела развить успех и вышла вперед 2:0.
Хозяевам удалось отыграть один мяч на 89-й минуте, но гости смогли удержать сенсационную победу со счетом 2:1.
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