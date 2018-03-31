«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Севильей» 

Итоговый счет матча — 2:2. В составе хозяев на 36-й минуте отличился Франко Васкес, а на 50-й минуте мяч забил Луис Муриэль. У гостей в концовке отличились Луис Суарес и Лионель Месси.
Таким образом, «Севилья» набрала 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Барселоны» 76 очков. Каталонский клуб уверенно лидирует.
В матчах следующего тура «Барселона» 7 апреля примет «Леганес», а «Севилья» в этот день в гостях сразится против «Сельты».
Чемпионат Испании Примера 30-й тур «Барселона» — «Севилья» — 2:2 Голы: Васкес, 36, Муриэль, 50 — Суарес, 88, Месси, 89 «Севилья»: Рико, Кьер, Эскудеро, Меркадо (Лайюн, 46), Ленгле, Нзонзи, Банега, Васкес, Навас (Нолито, 81), Корреа (Писарро, 72), Муриэль.
«Барселона»: тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Серхи Роберто, Иньеста (Пако Алькасер, 81), Ракитич, Коутиньо, Паулиньо (Денис Суарес, 77), Дембеле (Месси, 58), Суарес.