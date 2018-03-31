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«Ювентус» на своём поле победил «Милан»
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«Ювентус» на своём поле победил «Милан» 

Чемпионат.com 14 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Ювентус» победил «Милан» в матче 30-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий туринской команды Пауло Дибала, отличившийся после передачи полузащитника Миралема Пьянича на 8-й минуте. В середине первого тайма защитник Леонардо Бонуччи сравнял счёт. На 79-й минуте хавбек Хуан Куадрадо вновь вывел «Ювентус» вперёд. Точку в матче поставил полузащитник Сами Хедира в концовке второго тайма.
«Ювентус» с 78 очками продолжает лидировать в турнирной таблице итальянского первенства. «Милан» (50) — шестой.
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