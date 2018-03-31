Ещё
«Ювентус» победил «Милан» в матче итальянской Серии А
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ювентус» победил «Милан» в матче итальянской Серии А 

RT на русском 9 минут назад
Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе «Ювентуса» отличились Паоло Дибала (8-я минута), Хуан Куадрадо (79-я минута) и Сами Хедира (87-я минута).
У «Милана» единственный мяч на счету Леонардо Бонуччи, который с 2010 по 2017 год выступал за туринский клуб.
«Ювентус» увеличил отрыв от идущего на втором месте «Наполи» до четырёх очков — 78 против 74. «Милан» занимает шестое место с 50 набранными баллами.
Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» пропустил в чемпионате Италии впервые с декабря 2017 года.
RT на русском: последние новости
Генконсул России в Сиэтле: закрытие консульства может затронуть интересы 30 тысяч россиян Дубль Бэйла помог мадридскому «Реалу» одержать крупную победу над «Лас-Пальмасом» в матче испанской Примеры Агенты опровергли информацию о том, что у «Зенита» просили €40 млн за Смолова
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посольство России обратилось к болельщикам ЦСКА
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
«Спартак» победил «Тосно»
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Легенде СССР отказались вернуть украденную медаль55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение