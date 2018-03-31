«Ювентус» победил «Милан» в матче итальянской Серии А 

Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе «Ювентуса» отличились Паоло Дибала (8-я минута), Хуан Куадрадо (79-я минута) и Сами Хедира (87-я минута).
У «Милана» единственный мяч на счету Леонардо Бонуччи, который с 2010 по 2017 год выступал за туринский клуб.
«Ювентус» увеличил отрыв от идущего на втором месте «Наполи» до четырёх очков — 78 против 74. «Милан» занимает шестое место с 50 набранными баллами.
Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» пропустил в чемпионате Италии впервые с декабря 2017 года.