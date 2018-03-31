«Ювентус» победил «Милан» в матче итальянской Серии А

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Ювентуса» отличились Паоло Дибала (8-я минута), Хуан Куадрадо (79-я минута) и Сами Хедира (87-я минута).

У «Милана» единственный мяч на счету Леонардо Бонуччи , который с 2010 по 2017 год выступал за туринский клуб.

«Ювентус» увеличил отрыв от идущего на втором месте «Наполи» до четырёх очков — 78 против 74. «Милан» занимает шестое место с 50 набранными баллами.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» пропустил в чемпионате Италии впервые с декабря 2017 года.