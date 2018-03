Гризманн после серии финтов забил лучший гол недели. Видео

Компания EA Sports опубликовала свежий выпуск лучших голов недели в футбольном симуляторе FIFA 18. Автором лучшего гола стал игрок с ником Belderboss, забивший нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном​ мяч после нескольких эффектных финтов, финальным из которых стал «Эль-Торнадо».

Griezmann bringing #ElTornado to the party 🌪️ Submit your best #FIFA18 goal https://t.co/HOwJzixLxS pic.twitter.com/kS4NshlJfp

