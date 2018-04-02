Продюсер телепроекта «Ледниковый период. Дети» Илья Авербух рассказал о том, как справилась со своей новой ролью телеведущей двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы 18-летняя Евгения Медведева. Первый выпуск проекта вышел в эфир Первого канала 1 апреля.
"Для Жени это абсолютный дебют. И она с ним справилась. Наблюдаю, как Медведева блестяще общается с детьми — поддерживает в случае неудач, находит правильные и нужные слова в каждой ситуации, искренне радуется вместе с ребятами. Все интервью у юных фигуристов берет именно Женя. Вообще считаю, что она — наше телевизионное открытие", — приводит слова Авербуха "Комсомольская правда".