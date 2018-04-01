ПСВ уничтожил «НАК Бреду» и другие результаты 29-го тура чемпионата Голландии 

В субботу в рамках 29-го тура чемпионата Голландии состоялись пять матчей. Выделим домашнюю крупную победу ПСВ над «НАК Бредой».
"Зволле" — «Спарта» — 2:0 Голы: Мохтар, 2 — 1:0, Пажишек, 64 — 2:0.
"Витесс" — «Рода» — 0:3 Голы: Шахин, 24 — 0:1, Авдияй, 70 — 0:2, Шахин, 80 — 0:3.
ПСВ — «НАК Бреда» — 5:1 Голы: ван Гинкел, 37 (пенальти) — 1:0, Умар, 59 (автогол) — 2:0, Умар, 64 — 2:1, де Йонг, 76 — 3:1, Метс, 81 (автогол) — 4:1, Перейро, 84 — 5:1.
"Ден Хааг" — «АЗ Алкмар» — 0:3 Голы: Вегорст, 18 — 0:1, Идрисси, 30 — 0:2, Джаханбахш, 43 — 0:3.
"Виллем II" — «Утрехт» — 3:2 Голы: Керк, 19 — 0:1, ван де Стрек, 31 — 0:2, Хайе, 39 — 1:2, Цимикас, 45 — 2:2, Фран Соль, 50 — 3:2.