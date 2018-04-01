Эксперт: британцы сами себя лишают ЧМ-2018

Британские активисты призывают полностью бойкотировать проведение Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Активисты утверждают, что приезжая на мундиаль, футбольные болельщики могут оказаться в опасности.

"На самом деле, таким образом англичане пытаются себя лишить Чемпионата мира. Мы-то его увидим! И не только мы, но и болельщики из других стран.

А англичане не увидят ни нашу страну, ни наше гостеприимство, ни наши замечательные новые стадионы с очень неплохо играющими командами (Россию я в виду не имею)", — сказал он.