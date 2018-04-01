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Эксперт: британцы сами себя лишают ЧМ-2018
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Эксперт: британцы сами себя лишают ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев заявил, что англичане сами себя лишают ЧМ-2018, передает НСН.
Британские активисты призывают полностью бойкотировать проведение Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Активисты утверждают, что приезжая на мундиаль, футбольные болельщики могут оказаться в опасности.
"На самом деле, таким образом англичане пытаются себя лишить Чемпионата мира. Мы-то его увидим! И не только мы, но и болельщики из других стран.
А англичане не увидят ни нашу страну, ни наше гостеприимство, ни наши замечательные новые стадионы с очень неплохо играющими командами (Россию я в виду не имею)", — сказал он.
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