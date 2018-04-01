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В Совете Европы приступает к обязанностям новый комиссар по правам человека
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В Совете Европы приступает к обязанностям новый комиссар по правам человека 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Бывший специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович 1 апреля приступает к исполнению обязанностей нового комиссара Совета Европы по правам человека.
Миятович была избрана на пост комиссара на январской сессии ПАСЕ. Она стала первой женщиной на этом посту.
Непростое избраниие
На пост комиссара претендовали словенский комиссар по предотвращению коррупции Горан Клеменчич, юрист, член социалистической партии Пьер-Ив ле Борн от Франции и бывший специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миятович от Боснии и Герцеговины. ПАСЕ не смогла выбрать нового комиссара в первом туре.
По данным РИА Новости, Миятович не была фаворитом, большинство в ПАСЕ ставило на ле Борна. Несмотря на это, Миятович одержала победу во втором туре выборов.
Как рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала «Бюллетень Европейского суда по правам человека» Юрий Берестнев, «произошел редкий случай в ПАСЕ, когда во втором туре выигрывает не фаворит». Он отметил, что Миятович к России «относится лучше, чем француз».
Наследие
Уходящий комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс рассказал, каким темам стоит уделить внимание новому комиссару Дуни Миятович.
"Может быть, миграционный вопрос, не знаю, каким он будет, я уверен, что он останется одним из главных приоритетов, где нужно будет защищать права человека", — сказал Муйжниекс.
Он также высказался за необходимость сосредоточиться на положении правозащитников в странах Совета Европы и на свободе СМИ.
Кто такой комиссар
Комиссар Совета Европы по правам человека — независимое должностное лицо в рамках Совета Европы, задача которого — способствовать информированности в области прав человека, вниманию к правам человека и их соблюдению в странах Совета. Избирается Ассамблеей сроком на шесть лет. При этом повторное избрание не допускается.
Комиссар Совета Европы не рассматривает индивидуальные жалобы на нарушение прав человека.
Институт комиссара был учрежден в 1999 году, первым омбудсменом стал испанец Альваро Хиль-Роблес.
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