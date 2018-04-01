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Лондонская битва за место в топ-4: «Челси» принимает «Тоттенхэм»
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Лондонская битва за место в топ-4: «Челси» принимает «Тоттенхэм» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Челси» — «Тоттенхэм»
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон)
Начало матча: 18:00  Арбитр: Андре Марринер
Программа 32-го тура английской Премьер-Лиги закроется центральным противостоянием, в рамках которого сойдутся две лучшие лондонские команды на сегодняшний день — «Челси» в родных стенах примет «Тоттенхэм». Помимо громкого статуса, данный поединок имеет еще и важное турнирное значение. Дело в том, что «синие» и «лилейно-белые» являются прямыми конкурентами за попадание в зону Лиги Чемпионов. Пока «шпоры» выигрывают эту борьбу, располагаясь на текущей четвертой строчке с 61-м очком в активе. «Пенсионеры» же идут следом за ними на расстоянии пяти баллов, поэтому важность победы для обеих команд трудно переоценить.
Обе команды объединяет факт вылета из лучшего европейского турнира на стадии 1/8 финала, а также возможность выиграть Кубок Англии. Но вот дела внутренние лучше идут у подопечных Маурисио Почеттино. В последний раз «Тоттенхэм» в рамках АПЛ проигрывал еще в декабре прошлого года и то палачами представителей Северного Лондона стал никто иной, как безоговорочный лидер «Манчестер Сити». И тем не менее, «шпоры» подходят к противостоянию с «Челси» серьезно ослабленными. Речь идет, прежде всего, о лидере команды Харри Кейне, который получил травму в поединке прошлого тура против «Борнмута». Аргентинский специалист на предматчевой пресс-конференции заявил, что форвард опережает срок восстановления, но в конкретику вдаваться не стал.
"Аристократам" после двух фиаско в битвах с манчестерскими грандами и бесконечных слухах об отставке Антонио Конте, все же удалось взять себя в руки и в крайних встречах снова встать на победный путь. Потрясающую форму набрал Виллиан, который вдруг взял на себя ответственность за атакующие действия команды. У тренерского штаба «синих» есть определенные сомнения относительно участия в дерби основного голкипера Тибо Куртуа, но это вряд ли можно назвать большой проблемой, учитывая качество последних выступлений бельгийского стража ворот.
Интересные факты противостояния «Челси» и «Тоттенхэма»:
В рамках первого круга «Челси» взял верх над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В последний раз «пенсионеры» дважды обыгрывали «шпор» в сезоне 2005/2006.
"Шпоры" никогда не побеждали на «Стэмфорд Бридж» в рамках Премьер-Лиги.
Тем не менее, в нынешнем сезоне «Тоттенхэм» набрал больше очков в лондонских дерби, чем любая другая команда (13 пунктов).
Под руководством Маурисио Почеттино «Тоттенхэм» выигрывает 59% матчей АПЛ в составе с Харри Кейном и всего лишь 39% без него.
Ориентировочные составы на игру:
Челси: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората
Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Ламела, Сон Хын Мин  Прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм»:
Очевидного фаворита в этом матче нет, учитывая потрясающую форму «Тотенхэма», но статистика — вещь упрямая и она однозначно говорит в пользу «Челси». Так же считают и букмекеры, отдавая небольшое преимущество хозяевам.
Коэффициент на победу «пенсионеров» составляет 2.4. В то время как выигрыш «шпор» в среднем оценивается в 3.2.
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