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Фанаты ЦСКА получили предупреждение от посольства РФ перед игрой с «Арсеналом»
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Фанаты ЦСКА получили предупреждение от посольства РФ перед игрой с «Арсеналом» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Болельщики футбольного ЦСКА в преддверии выездного матча 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала» получили предупреждение от посольства Российской Федерации в Великобритании из-за напряженных отношений между двумя странами.
"В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединенного Королевства проявлять повышенную осторожность, осмотрительность и строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, включая стадион".
"Во избежание провокаций по отношению к россиянам призываем избегать конфликтных ситуаций с властями и местными жителями, вести себя с присущим нам достоинством. На футбольной арене, а также в иных общественных местах рекомендуем принимать меры предосторожности и следить за личными вещами и деньгами, воздерживаться от употребления алкогольных напитков".
Напомним, что первый матч между «Арсеналом» и ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне. Ответная игры пройдет в Москве 12 апреля.
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