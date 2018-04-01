Посольство России в Великобритании предупредило болельщиков ЦСКА перед игрой с «Арсеналом» 

Посольство Российской федерации в Великобритании и Северной Ирландии предупредило болельщиков, которые собираются посетить четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА. Эта игра пройдет в Лондоне 5 апреля.
"В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединённого Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе.
В случае задержания правоохранительными органами Великобритании не оказывайте сопротивления, при первой возможности воспользуйтесь правом на звонок и свяжитесь с дежурным консулом Посольства России в Великобритании, требуйте от сотрудников полиции незамедлительного уведомления Посольства о задержании", — говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства.