Посольство России в Великобритании предупредило болельщиков ЦСКА перед игрой с «Арсеналом»

Посольство Российской федерации в Великобритании и Северной Ирландии предупредило болельщиков, которые собираются посетить четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА. Эта игра пройдет в Лондоне 5 апреля.

"В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединённого Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе.