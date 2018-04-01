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«Пари Сен-Жермен» разгромил «Монако» и завоевал Кубок лиги
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«Пари Сен-Жермен» разгромил «Монако» и завоевал Кубок лиги 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
Во Франции определился обладатель Кубка лиги. В решающем матче главный трофей оспаривали «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Победу со счетом 3:0 праздновали футболисты столичного клуба. Забитыми голами в составе победителей отметились Анхель Ди Мария и дважды Эдинсон Кавани.
Стоит отметить, что монегаски также смогли поразить ворота «ПСЖ», когда забил главный бомбардир «Монако» Радамель Фалькао, однако главный арбитр матча решил воспользоваться системой VAR, которая выявила нарушение и гол был отменен.
Это завоевание Кубка лиги стало для парижан пятым кряду. Всего в их активе семь побед в турнире.
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