«Пари Сен-Жермен» разгромил «Монако» и завоевал Кубок лиги

Во Франции определился обладатель Кубка лиги. В решающем матче главный трофей оспаривали «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Победу со счетом 3:0 праздновали футболисты столичного клуба. Забитыми голами в составе победителей отметились Анхель Ди Мария и дважды Эдинсон Кавани.

Стоит отметить, что монегаски также смогли поразить ворота «ПСЖ», когда забил главный бомбардир «Монако» Радамель Фалькао, однако главный арбитр матча решил воспользоваться системой VAR, которая выявила нарушение и гол был отменен.

Это завоевание Кубка лиги стало для парижан пятым кряду. Всего в их активе семь побед в турнире.