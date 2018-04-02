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В Коста-Рике определился лидер президентских выборов
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В Коста-Рике определился лидер президентских выборов 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Карлос Альварадо лидирует на выборах президента Коста-Рики, второй тур которых состоялся в воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные высшего избирательного суда страны.
После обработки 90,6 процента бюллетеней бывший министр и кандидат от партии «Гражданское действие» Карлос Альварадо получает 60,6 процента голосов избирателей. Его соперник депутат-евангелист Фабрисио Альварадо набирает 39,3 процента голосов.
Глава Коста-Рики избирается на четыре года. Его инаугурация ожидается в начале мая.
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