В Коста-Рике определился лидер президентских выборов

Карлос Альварадо лидирует на выборах президента Коста-Рики, второй тур которых состоялся в воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные высшего избирательного суда страны.

После обработки 90,6 процента бюллетеней бывший министр и кандидат от партии «Гражданское действие» Карлос Альварадо получает 60,6 процента голосов избирателей. Его соперник депутат-евангелист Фабрисио Альварадо набирает 39,3 процента голосов.

Глава Коста-Рики избирается на четыре года. Его инаугурация ожидается в начале мая.