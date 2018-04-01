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В Коста-Рике проходят выборы президента
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В Коста-Рике проходят выборы президента 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 1 апр — РИА Новости. Второй тур выборов президента проходит в воскресенье в Коста-Рике.
"Началось голосование на всей территории страны", — сообщил верховный избирательный суд в своем микроблоге в Twitter.
Всего правом голоса в центральноамериканской стране обладают более 3,3 миллиона человек.
По итогам первого тура, прошедшего в начале февраля, борьбу за пост главы государства продолжают два кандидата с одинаковыми фамилиями. Это депутат-евангелист Фабрисио Альварадо от партии «Национальное возрождение» и бывший министр Карлос Альварадо от партии «Гражданское действие».
В первом туре оба Альварадо набрали похожее число голосов (24,99% и 21,63% соответственно). Наблюдатели затруднялись перед вторым туром отдать предпочтение тому или иному кандидату.
Президент Коста-Рики избирается на четыре года. Вступление в должность нового главы государства ожидается в начале мая.
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