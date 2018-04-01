Евгений Калешин: Думаю, мы заслуженно победили «Енисей»

— Очень доволен этой победой, она пришла не просто так. Мы ее заслужили своей высокой самоотдачей.

В первом тайме соперник имел преимущество над нами, оно было ощутимым, потому что мы не совсем правильно играли. В перерыве сделали тактические перестановки и во втором тайме заслуженно победили.