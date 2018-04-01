Евгений Калешин: Думаю, мы заслуженно победили «Енисей» 

— Очень доволен этой победой, она пришла не просто так. Мы ее заслужили своей высокой самоотдачей.
В первом тайме соперник имел преимущество над нами, оно было ощутимым, потому что мы не совсем правильно играли. В перерыве сделали тактические перестановки и во втором тайме заслуженно победили.
Воспользовались своими стандартами — это тоже часть игры. До этого никак не могли реализовать ни один наигранный стандарт, а сегодня использовали сразу два. Думаю, мы победили заслуженно», — приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани».