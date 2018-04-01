Златан уже порвал МЛС. За один матч

Ибра пришел, увидел и выиграл двумя чумовыми голами дерби Лос-Анджелеса. За первый ему вообще должны вручить Оскар.

Что случилось?

Да все как обычно. Ибрагимович доказал собственную крутость. Шведу уже 34, так что теперь крутость видят американские болельщики. Но и в МЛС надо уметь играть — что вообще не показали в первые 50 минут футболисты «Лос-Анджелес Гэлакси». В дерби против просто «Лос-Анджелеса» — клуба, который создал Дэвид Бекхэм — прислуга Ибрагимовича лажала по полной. И к началу второго тайма «горела» без вариантов — 0:3.

И тут пришел Златан.

Ну ок, для начала включились и остальные игроки «Гэлакси». Потому что Златана на поле не было — он появился на нем на 71-й. К этому времени его питомцы пришли в себя и забили два гола. 2:3 — при таком счете Лос-Анджелес увидел Златана Ибрагимовича.

Увидел, чтобы сразу сойти с ума.

Ну это реально сумасшествие — в новой лиге Ибра дебютирует в дерби. Когда его команда на пути к супер-камбэку. Но пока проигрывает. И вот, выходит Ибра…Чтобы спустя 6 минут забить чумовой гол издалека. Златан в здании.

3:3. Ибрагимович не торопится забивать победный — зачем, надо ведь добавить саспенса своему дебюту. То есть, добавленного времени. Тогда Златан решает, что пора — и замыкает прострел бывшего лучшего защитника АПЛ и всей Англии Эшли Коул

Но кому нужен англичанин, когда теперь в МЛС есть Златан. Идеальный дебют идеального Ибрагимовича.

Что сказал Король после матча?

Новый Король Лос-Анджелеса после матча был скромен. Ну, как всегда: «Болельщики на трибуне скандировали „Мы хотим Златана!“. Ну, я и дал им Златана. Знаете, я вообще-то привык забивать в первом официальном матче за новый клуб. Для меня это рутина. Я должен был забить. Я и забил. Вот так».

Американские журналисты тоже понимают, какой альфа-самец к ним приехал. MLS, Welcome to Zlatan! («МЛС, добро пожаловать к Златану!», а не наоборот), — так озвучили шоу Ибры комментаторы канала FOX Sports. А ведь это правда — Златан за один матч дал этой лиге больше, чем она ему когда-либо даст.