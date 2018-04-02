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Лапко сыграет с Бузэрнеску в первом круге турнира в Чарльстоне
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Лапко сыграет с Бузэрнеску в первом круге турнира в Чарльстоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Чарльстоне. В частности, представительница Беларуси Вера Лапко (Q) сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (15).
Чарльстон. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке Полона Херцог (Словения) — Марина Заневская (Бельгия, Q). Фанни Столлар (Венгрия, Q) — Франческа ди Лоренцо (США, Q). Вера Лапко (Беларусь, Q) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 15). Сильвия Солер-Эспиноса (Испания, Q) — Камила Джорджи (Италия). Ирина Бегу (Румыния, 13) — Георгина Гарсия Перес (Испания, Q). Клэр Лю (США, Q) — Магда Линетт (Польша). Юханна Ларссон (Швеция) — Кэролайн Доулхайд (США, Q).
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