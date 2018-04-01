Выигрывать вопреки: Как «Спартак» заставил нервничать «Локомотив»

Субботние матчи в премьер-лиге оживили интригу в чемпионате. «Локомотив» неожиданно «в гостях» в родном Черкизове проиграл «Амкару», а "Спартак" сумел выиграть у «Тосно». При этом «красно-белые» выдали не самый лучший матч. Портал "Евро-футбол.ру" рецензирует поединок в Тушине.

"Из хорошего сегодня — только результат. Мы неправильно подошли к игре. Вели себя не так, как должна команда, которая понимает, что этот матч важен", — начал пресс-конференцию после победы над «Тосно» главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Публичные выступления итальянца, как правило, бывают довольно скучными, он зачастую говорит банальные вещи. Это во время матчей на бровке Каррера представляет из себя оголённый нерв, а вот с журналистами он себя ведёт довольно спокойно, взвешивая каждое слово, где-то даже холодно. В этой связи такая жёсткая оценка выступления подопечных по итогам поединка с «Тосно» стала если не неожиданностью, то, по крайней мере, чем-то новым.

Тем не менее, не согласиться с Каррерой тяжело. «Красно-белые», действительно, по качеству футбола провели один из худших поединков, даже беглый взгляд на статистику это подтвердит. 15-10 по ударам, 5-2 в створ, 6-5 по угловым, владение мячом лишь на уровне 54%. В общем и целом равная игра. Вот только «Спартак», игравший дома, мечтает о чемпионстве, ну или как минимум о Лиге чемпионов, а гости из «Тосно» думают лишь о том, как бы не вылететь. Однако в Тушине разница в классе была не слишком заметна.

Спартаковцы вышли на поле, думая, будто в этот вечер победа уж точно никуда не уйдёт. Хотя после предыдущего домашнего поединка со «СКА-Хабаровском» таким мыслям было взяться неоткуда. Однако «красно-белые» действовали излишне вальяжно, процент точности передач на уровне 82 это подтверждает. Дикие обрезы Фернандо, пасы в недодачу от Кутепова и Максимовича, брак в исполнении Комбарова и вынос в аут от Селихова всё это подтверждают. Другой стороной этой вальяжности были атаки «Спартака» в первом тайме с попытками едва ли не завести мяч в ворота, из-за чего упускался момент для удара.

Смотря на все это, в памяти то и дело всплывали неудачные матчи «красно-белых». Многие ведь привыкли, что «Спартак» — это команда-эмоция, команда-огонь, которая за счёт этого побеждает. Когда же эмоций не хватает, случаются конфузы.

А ведь в субботу «Спартаку» победа была просто необходима. Вообще фраза «победа была необходима» часто носит декларативный характер, кому же в футболе победа не нужна? Однако в субботу она была особенно нужна. «Локомотив» оступился, и «Спартаку» в обязательном порядке нужно было побеждать, чтобы конкурент реально почувствовал погоню. «Железнодорожники» ведь по ходу этого сезона ещё пока так отчётливо не чувствовали дыхание преследователя. Сначала «Локомотив» сам был позади лидера, а потом, став первым, лишь убегал и увеличивал отрыв. И вот теперь комфортные +8 превратились уже в нервные +2. Да, у «Локомотива» есть игра в запасе. И да, по факту у подопечных Юрия Сёмина +2,5 очка (при равенстве очков с этого сезона преимущество определяется по личным встречам). Тем не менее, «Спартаку» было крайне важно показать «Локомотиву», что он не намерен прощать осечки.

Возможно, характер матча между «Спартаком» и «Тосно» лишь в большей степени заставил «железнодорожников» нервничать. «Красно-белые», оказывается, могут и умеют побеждать даже в тех матчах, в которых действуют откровенно плохо. Шутка ли, но «Спартак» чем-то напомнил ЦСКА Леонида Слуцкого. Помните ту команду-машину, которая показывая неважнецкий футбол, выигрывала матч за матчем. «Спартак» в марте предстал именно таким. Не везёт со «СКА-Хабаровском», так забьём на последней минуте сумасшедшим ударом. Провалили второй тайм с "Рубином" , так отличимся едва ли не в единственной атаке. Плохой матч с «Тосно», а всё равно выиграем. Выиграем вопреки.