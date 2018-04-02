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Сергей Кирьяков: «В чемпионской гонке ставлю на „Спартак“
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Сергей Кирьяков: «В чемпионской гонке ставлю на „Спартак“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков считает, что поражение «Локомотива» от «Амкара» (1:2) возродило интригу в борьбе за победу в чемпионате России. По мнению специалиста, основным конкурентом железнодорожников в борьбе за титул будет "Спартак".
— Сейчас интрига в чемпионской гонке возродилась, ведь лидер потерял очки. Отрыв от соперников был внушительным, но он сократился, что дает шанс преследователям. Кроме того, конкуренты будут играть между собой, — сказал Кирьяков.
— Сильно удивитесь, если «Локомотив» в итоге не станет чемпионом?
— И да, и нет. Удивлюсь потому, что гандикап и календарь позволяли надеяться, что лидерство сохранится до конца турнира. Но футбол непредсказуем. Матч «Амкара» с «Локомотивом» был перенесен в Москву и, казалось, что три очка возьмут железнодорожники, но получилось не все так просто. Мне даже кажется, что если бы встреча проходила в Перми, все вышло бы по-другому. Москвичи настроились бы на борьбу иначе, не так, как дома, в тепличных условиях. А не удивлюсь потому, что когда за спиной такие конкуренты, расслабляться нельзя. Я и предполагал, что что-то должно произойти. Любая осечка и соперники этим воспользуются. Так и случилось. Становится интереснее.
— ЦСКА и "Зенит" тоже могут добраться до золотых медалей?
— Группа претендентов всегда есть. Это привычные фавориты нашего чемпионата. В данный момент в чемпионской гонке поставил бы на «Спартак». Он выигрывает сложные матчи, как со «СКА-Хабаровск» и «Тосно». Достижение результата при не самом хорошем футболе говорят, что команда однозначно будет претендовать на первое место. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Напомним, в активе возглавляющего турнирную таблицу чемпионата России «Локомотива» 49 очков. У идущего на втором месте «Спартака» — 47. При этом железнодорожники провели на один матч меньше.
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