«Спартак» стал теневым фаворитом чемпионской гонки

«Павел Погребняк против «Спартака» — согласитесь, достаточно броская вывеска для матча российского чемпионата, отнюдь не богатого на серьезные интриги. А Павел Погребняк, забивающий «Спартаку», — это вообще нечто, рискующее перейти в разряд легенд. Ведь о форварде по фамилии Погребняк мы в последнее время стали забывать. В московском «Динамо» некогда нападающий российской сборной прочно подружился даже не со скамейкой запасных, а со статусом глубокого резервиста, не попадающего в заявку на матчи. Но вот нынешней зимой случился живительный трансфер Павла в клуб из Ленинградской области, и пришло время снова услышать публичные признания опального экс-бомбардира в горячей, но особенной любви к своему бывшему клубу.

Впрочем, Погребняк в последнее время успевал не только тренироваться, но и активно заниматься судебными тяжбами. Накануне игры со «Спартаком» Павел даже наведался на заседание Палаты по разрешению споров РФС , где рассматривался его иск к столичному «Динамо», расторгнувшему контракт с форвардом. За два часа, проведенном в Доме футбола на Таганке, Погребняк так и не дождался какого-то решения. Которое, кстати, так и не было принято. Очередное слушание состоится к начале апреля. Так что Павлу следует подгадывать следующий визит в столицу к дате следующего «судебного» заседания.

Шутки шутками, но главное, что в свои 34 года нападающий получил возможность перезагрузить свою карьеру. Которая, казалось, бесславно сойдет на нет в «Динамо». Теперь же Павел пользуется доверием тренерского штаба Дмитрия Парфенова и более-менее регулярно попадает даже в стартовый состав «Тосно». Как это случилось и в поединке со Спартаком», — выделяет форварда «Тосно» специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин.

Унылый первый тайм

«Поражение «Локомотива» от «Амкара», по выражению Юрия Семина , вновь сделавшее чемпионат интересным, определенно навесило психологические кандалы на «Спартак». Мысль о том, что победа над «Тосно» — и действующий чемпион окажется лишь в двух очках от лидера (пусть и в пяти — по потерянным), как показалось, довлела над спартаковцами весь первый тайм. Потому что такого количества немотивированного брака, как в эти 45 минут, у хозяев «Открытие Арены» видеть не доводилось давно.

Происходи такое туром ранее на огороде в Казани, понять это с футбольной точки зрения было бы можно. Но там-то как раз спартаковцы выдали отличный первый тайм, отдав инициативу хозяевам лишь после перерыва — и все равно выиграв. Но прошел перерыв на матчи сборных, и «Спартак», такое впечатление, забыл, как надо играть в футбол.

В перерыве на сборные, возможно, и было дело. В частности, потому, что Фернанду, не вызванный в сборную Бразилии, заскучал без игровой практики — и с первых же минут начал ошибаться из передачи в передачу. А основная спартаковская закономерность известна: плох Фернанду — плоха вся команда», — анализирует колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер

Фернандо — красавец, а судья — нет «До перерыва Погребняк был не слишком заметен, чего не скажешь о главном арбитре матча Виталии Мешкове и его помощнике на линии Игоре Демешко , которые на 34-й минуте приняли, возможно, ключевое решение в матче. В конце первого тайма арбитр откровенно простил Фернандо, который на бровке двумя ногами опасно влетел в игрока «Тосно». Пусть бразилец и сыграл в мяч, за такой прием его нужно было наградить второй желтой карточкой. И тогда не было бы великолепного гола со штрафного спустя минут десять — хавбек к тому моменту должен был уже сидеть в раздевалке.

Сам гол следует отметить отдельно, потому что он имел «эффект разорвавшейся бомбы». Происходившее на поле до того момента можно было охарактеризовать как «тягомотина», и большинство присутствовавших на трибунах начали откровенно скучать. Удар Фернандо стал глотком свежего воздуха, вселившим надежду на более увлекательный второй тайм. Полет мяча был настолько «радиоуправляемым», что даже Зе Луиш , не менее эффектно заработавший тот «стандарт», несколько секунд стоял в центральном круге, схватившись за голову.

Уже после перерыва Мешков вернул должок «Тосно», когда не показал второе предупреждение Сергею Сухареву . Защитник гостей свалил в центре поле поля Луиса Адриано , прервав перспективную контратаку, но остался безнаказанным. Любопытно, что красно-белые возмущались как-то вяло, чувствуя, видимо, что морального права на праведный гнев у них после эпизода с Фернандо нет», — журит судью и восхищается голом корреспондент Sportbox.ru Василий Богданов.

Теневые фавориты

«Вообще Адриано был куда опаснее Зе Луиша, который куда больше играл на острие. Зе старательно цеплялся за верховые мячи и активно играл в подыгрыше, но пользы, несмотря на все усилия, принес немного. А бразилец все-таки наиграл на забитый мяч, который и оформил на 76-й минуте, пробив Юрченко после прохода Промеса практически в упор. Голкиперу просто не хватило реакции среагировать, хотя подставить руки он все-таки успел.

При счете 2:0 болельщики вспомнили матч первого круга, в котором красно-белые выигрывали с тем же счетом, но в большинстве (!) упустили победу. Особенно яркими эти воспоминания стали после того, как экс-спартаковец Павел Погребняк, которого болельщики встретили свистом, отыграл один мяч, переиграв Селихова с 11-метровой отметки. В концовке спартаковцы прижались к своим воротам и заставили болельщиков понервничать, но смогли удержать важнейшие три очка.

Благодаря этой победе спартаковцы сократили отставание от «Локомотива» до двух очков (правда, у «Локо» еще матч в запасе) и с учетом календаря оставшейся части сезона, в которой красно-белым не играть ни с одним из фаворитов, стали не только реальными кандидатами на золото, но и фаворитами чемпионской гонки. Возможно, пока еще теневыми», — пишет обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак

«Спартак» показал плохой футбол

«Каррера провел беседу в перерыве, но согласитесь — «Тосно» не наиграл на очевидное поражение, они несправедливо низко в таблице. У команды Парфенова не всегда идет игра, у клуба с финансовыми проблемами зимой отобрали основную пару форвардов, а в основе играет альтруист Погребняк, против которого только Кутепов сможет придумать пенальти, настолько Павел быстрый. Но в целом «Тосно» не похож на безнадежного аутсайдера, пусть ему скорее суждено вылететь, чем спастись.

Против «Спартака» гости сыграли прилично и обозначили желание продолжить свою удачную серию — до сегодня команда Парфенова москвичам не проигрывала, была победа в Кубке России и ничья в первом круге. Оставшись в большинстве на час игрового времени, гости из Ленинградской области могли придавить «Спартак» сильнее, чем на старте второго тайма. Вот только тут важно отметить, что плохая игра «красно-белых» в целом не распространяется на действия отдельных персон. Например, Максимовича. Сербский защитник намекнул, зачем его пригласил к себе Маурисио Сарри.

И поскольку на поле был человек, персонально игравший чисто, Селихов пропустил только с пенальти, и в игре вступил лишь однажды. «Спартак» завоевал стандартную победу при Каррере — за счет желания и напора, за счет индивидуального мастерства и при этом игры не слабее, чем у конкурентов. «Локомотив» был мертвее против «Амкара», чем позже «красно-белые» с «Тосно», надо эту разницу учитывать. Теперь нужно считаться с тем, как идет команда Карреры в последних пятнадцати турах, оценивать календарь. Победа есть победа, она влияет, даже если к игре и отдельным игрокам хватило претензий. Начиная с бездействий Промеса и заканчивая бесполезностью Самедова — многие сыграли ниже возможностей», — критикует победителя автор Soccer.Ru Вадим Багров.

Удача возвращается к «Спартаку»

«В матче с «Амкаром» Фортуна покидает «Локо» и, похоже, возвращается к «Спартаку». Ведь команда Карреры играет плохо, но на 92-й минуте забивает Хабаровску. Потом её откровенно возит «Тосно», но худший игрок матча Фернандо, практически заработавший к перерыву удаление, с 35 метров кладёт мяч девятку.

"Спартак" больше не пропускает в концовках, не травмируется группами и даже Зобнин вместо 40 возможных дней лечится всего три. И эта полоса вернувшегося успеха тоже не случайна. Если летом игроки, тренер и руководство конфликтовали, не способные поделить золото (мы много об этом писали), то сейчас все успокоилось и притёрлось.

"Спартак" вновь делает наш футбол лучше. Его болельщики заполняют стадион в Казани, затем игроки проводят классную детскую пресс-конференцию, главный тренер никогда не ноёт, а Леонид Федун на вопрос о переносе матча с «Амкаром» в Москву заявляет: «Мы глупостями не занимаемся»…

После ничейного матча между «Локо» и «Спартаком» мы посчитали, что помешать выиграть чемпионство команде Сёмина может только чудо, либо очень большая ошибка.