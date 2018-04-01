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Дженнаро Гаттузо: Три месяца назад нельзя было представить, что «Милан» будет бороться за путевку в ЛЧ
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Дженнаро Гаттузо: Три месяца назад нельзя было представить, что «Милан» будет бороться за путевку в ЛЧ 

Советский спорт 21 минуту назад
Фото: Soccer News
«Ювентус» обыграл «Милан» и оторвался от «Наполи» на четыре очка
«Милан» проиграл «Ювентусу» (1:3) в матче чемпионата Италии.
«Этот матч был очень похож на игру против «Арсенала» в Лиге Европы. Результат не отражает происходившего на поле. Мы не должны расстраиваться, ведь «Милану» удалось показать достойную командную игру. К сожалению, нам не удалось добиться победы. Нашей команде еще есть много над чем работать.
Еще три месяца назад нельзя было представить, что мы будем бороться за путевку в Лигу чемпионов. Нам нужно отдохнуть и продолжить идти к нашей цели шаг за шагом, — цитирует Гаттузо Football Italia.
У нас есть игроки высокого уровня, но мы не смогли соревноваться с «Ювентусом» по части физической готовности. Эта разница и решила исход игры. Мы потерпели обидное поражение, так что я не могу сидеть, улыбаться и говорить, что я счастлив и что все прошло так, как надо. Такой результат должен волновать всех. Нельзя надеяться однажды стать чемпионом и при этом мириться с подобными результатами».
«Милан» после 29-и туров серии А занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в активе 50 очков.
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