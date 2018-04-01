Впервые в истории НФЛ мужчин приняли в команду чирлидеров

Американские танцоры Наполеан Джиннис и Куинтон Перон попали в команду чирлидеров клуба Национальной футбольной лиги «Лос-Анджелес Рэмс», сообщает "Советский спорт"

Таким образом, они стали первыми в истории НФЛ мужчинами, которые стали чирлидерами одного из клубов лиги.

"У нас были постоянные репетиции и многочисленные собеседования, и было очень радостно получать приглашение на очередной тур", — цитирует Джинниса USA Today

На данный момент в команде чирлидеров «Лос-Анджелес Рэмс» 42 человека, из которых 40 — девушки. Джиннис и Перон будут ответственными за акробатические трюки.

По итогам прошедшего сезона «Лос-Анджелес Рэмс» занял третье место в регулярном чемпионате в Национальной футбольной конференции.