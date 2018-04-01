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Впервые в истории НФЛ мужчин приняли в команду чирлидеров
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Впервые в истории НФЛ мужчин приняли в команду чирлидеров 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американские танцоры Наполеан Джиннис и Куинтон Перон попали в команду чирлидеров клуба Национальной футбольной лиги «Лос-Анджелес Рэмс», сообщает "Советский спорт".
Таким образом, они стали первыми в истории НФЛ мужчинами, которые стали чирлидерами одного из клубов лиги.
"У нас были постоянные репетиции и многочисленные собеседования, и было очень радостно получать приглашение на очередной тур", — цитирует Джинниса USA Today.
На данный момент в команде чирлидеров «Лос-Анджелес Рэмс» 42 человека, из которых 40 — девушки. Джиннис и Перон будут ответственными за акробатические трюки.
По итогам прошедшего сезона «Лос-Анджелес Рэмс» занял третье место в регулярном чемпионате в Национальной футбольной конференции.
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