Болельщикам ЦСКА дали советы по общению с английскими фанатами

Болельщики московского ЦСКА, которые планируют посетить гостевой матч Лиги Европы по футболу против лондонского «Арсенала», не должны поддаваться на провокации англичан и ввязываться в конфликты, заявил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин

«Болельщики должны достойно себя вести, не лезть на рожон, не провоцировать на конфликты. Люди едут за рубеж, они должны понимать, что представляют Россию: если на поле лицом страны являются футболисты, то на трибунах и в городе — болельщики, они должны иметь это в виду. Кроме того, они должны беспокоиться о себе: если у них будут проблемы, в таких случаях их тяжело будет выручить», — передает ТАСС слова Маркина.

Он отметил также, что в Британию едут не дети, поэтому они не должны поддаваться на провокации».

«Если люди поехали на футбол, то они должны идти именно смотреть матч, а не выяснять отношения или разминаться в боях. Тренироваться надо в спортивных залах, а не за границей. Тем более, там все намного строже», — сказал он.

Сообщается также, что представитель отдела по безопасности и работе с болельщиками ЦСКА будет следить за российскими фанатами на гостевом секторе стадиона «Эмирейтс» . Если на трибунах будет возникать какой-либо конфликт, представитель клуба сразу сможет вызвать помощь соответствующих органов.

«Представители российского посольства в Лондоне предупредили всех болельщиков, прибывших на матч, что нужно быть осторожными в отношении конфликтов и провокаций. ЦСКА тоже направил такое предупреждение», — сказал Маркин.

Первая четвертьфинальная игра Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет в Лондоне в четверг в 22.05 мск. Планируется, что встречу на стадионе «Эмирейтс» посетят около 500 армейских фанатов.

Напомним, 31 марта посольство России в Великобритании предупредило о возможности роста антироссийских настроений и действий в Соединенном Королевстве, и просило россиян тщательно взвесить необходимость поездок в страну.